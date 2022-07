Ironheart, riprese finalmente iniziate: la conferma arriva da Anthony Ramos

Le riprese di Ironheart sono ufficialmente iniziate, l'annuncio è stato Anthony Ramos che durante una diretta sul suo profilo Instagram ha rivelato di essere finalmente a lavoro sulla serie che narrerà la storia dell' erede di Iron Man.

"Ieri è stato il mio primo giorno" ha detto l’attore. "È andato tutto bene. Sarà una cosa pazzesca". Anthony Ramos è un giovane attore emergente di 30 anni noto soprattutto per i suoi ruoli in A Star Is Born, She’s Gotta Have It, Hamilton e Godzilla II – King of the Monsters. Presto tra l'altro, lo vedremo come protagonista di Transformers: Rise of the Beasts. Non sappiamo ancora sarà il suo ruolo interpreterà nella serie, ma tutto lascia pensare che potrebbe essere il principale villain dello show MCU ovvero Hood.

Questa nuova serie in arrivo nel 2023 su Disney+ racconterà la storia di Riri Williams (Dominique Thorne), che sarà in grado di realizzare l'armatura più avanzata del Marvel Cinematic Universe dai tempi di Tony Stark. Questo personaggio farà il suo debutto ufficiale in Black Panther: Wakanda Forever, il film su Pantera Nera che però dovrà fare i conti con la mancanza T'Challa, dopo la prematura scomparsa di Chadwick Boseman.

Insomma, anche il prossimo anno sarà ricchissimo di serie MCU.