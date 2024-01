Ironheart, le riprese della serie MCU sono finite! Ma quando uscirà?

Sarebbe dovuta uscire alla fine dello scorso anno, ma l'inizio improvviso degli scioperi degli sceneggiatori prima e degli attori dopo hanno impedito alla produzione di Ironheart di concludersi. Adesso, con il ritorno al lavoro di tutte le maestranze, la serie dei Marvel Studios ha concluso le riprese e ora il lavoro passa alla post-produzione.

Anche se non si sa ancora se il cast e la troupe della serie interpretata da Dominique Thorne si riuniranno o meno per ulteriori riprese aggiuntive, la stessa Thorne ha dichiarato che le riprese principali dello show si sono concluse.

"Le riprese si sono concluse, davvero. Posso dire di allacciarvi le cinture e prepararvi. Sarà un viaggio, come lo sono tutti. È un viaggio epico che sono molto entusiasta di condividere", ha dichiarato recentemente la Thorne a Deadline.

Thorne tornerà a interpretare il ruolo di Riri Williams/Ironheart, unendosi ad altri come Anthony Ramos (The Hood) e l'"Uomo Misterioso" di Sacha Baron Cohen, un personaggio che secondo molti dovrebbe essere il cattivo Mephisto.

"Non avrei mai potuto non leggerli e non fare quel tipo di lavoro d'approfondimento", aveva detto Thorne a Teen Vogue l'anno scorso quando le era stato chiesto un parere sul leggere i fumetti di Ironheart. "Ma allo stesso tempo... non c'è nulla da ricercare veramente. Non c'è niente da sapere. O lo senti o non lo senti. A volte è proprio lì che avviene la magia. Ma quando sai quali sono le 'regole', è più facile infrangerle. Se dovessi interpretare qualcuno che deve annegare, vorrei essere la miglior nuotatrice qui dentro".

L'attrice ha aggiunto: "Sono molto grata per questo viaggio che Ironheart mi ha regalato, perché è l'unica ragione per cui ora, dopo il mio esordio nel MCU, sento di non avere più paura di nulla [nella mia carriera], come invece avevo prima".

La sinossi della Marvel per la serie recita: "I Marvel Studios presentano Ironheart, in cui l'affascinante super genio adolescente Riri Williams (Dominique Thorne) torna dal MIT alla sua città natale di Chicago con la sua armatura di ferro e inizia a dipanare fili che portano il pericolo e l'avventura proprio davanti alla sua porta. L'avventura inizia nell'episodio 101, quando Riri viene presentata al pubblico".

Ironheart non ha ancora fissato una data di uscita, ma si prevede che arriverà su Disney+ verso la fine di quest'anno o all'inizio del 2025. Nel frattempo, potete fare la conoscenza di Riri Williams in Black Panther: Wakanda Forever, suo esordio nel MCU.