Ironheart, Riri Williams potrebbe debuttare nel MCU in Black Panther 2?

Secondo le ultime notizie Black Panther: Wakanda Forever sarà girato al MIT, l'università in cui Tony Stark ha studiato fisica e ingegneria, questo significa che si sono alcune possibilità che Riri Williams, alias Ironheart, faccia il suo debutto nel MCU nel film prima della sua serie in arrivo su Disney+.

Dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman, che incarnava perfettamente T'Challa, i fan erano preoccupati di come sarebbe continuato questo franchise rivoluzionario e ansiosi di vedere la storia continuare con la maggior parte del cast originale che tornerà.

The Cosmic Circus ha recentemente dato la notizia che Black Panther 2, sarà ambientato nel Massachusetts Institute of Technology. Sebbene non siano stati in grado di confermare se le riprese si svolgeranno effettivamente nel campus, poiché è particolarmente raro che la scuola consenta le riprese nel campus stesso, secondo quanto riferito viene presa in considerazione un'eccezione.



Tutto ciò apre la porta a molte possibilità interessanti. Essendo l'alma mater non solo di Tony Stark, James "Rhodey" Rhodes e del villain di Black Panther Eric Stevens aka Killmonger, la scuola è intrinsecamente legata al MCU.

La serie Ironheart è stata ufficialmente annunciata durante la presentazione del Marvel Disney Investors Day 2020 ed ora la storia del sequel di Black Panther potrebbe andare in una direzione interessante se Shuri decidesse di visitare il campus del MIT. Dopo che T'Challa ha rivelato la verità sul Wakanda al mondo, le brillanti invenzioni di Shuri e i progressi tecnologici del Wakanda potrebbero essere condivisi con il MIT.

Se sarà così, questo potrebbe essere il modo perfetto per introdurre ai fan Riri Williams che nei fumetti era un genio ed è diventata una studentessa del MIT all'età di 15 anni grazie a una borsa di studio.

Mentre frequenta il MIT, la giovane progetta e costruisce la propria armatura simile alla tuta di Iron Man di Tony Stark, utilizzando materiali che ruba dalla scuola. Una volta catturata dalla sicurezza, Riri riesce a fuggire volando via nella sua armatura. In seguito interrompe un tentativo di fuga da parte di due prigionieri nel New Mexico prima di tornare a casa sua e continuare a lavorare sulla sua tuta. Le sue attività alla fine ottengono l'attenzione di Tony Stark che la rende Ironheart.

Nel MCU Tony Stark non potrà essere il mentore di Riri dopo il sacrificio dell'eroe in Avengers: Endgame, ma Black Panther 2 potrebbe potenzialmente stabilire una connessione tra Riri e Shuri e rendere quest'ultima la nuova mentore di Riri. Se ciò dovesse accadere, sarebbe un ottimo modo per anticipare l'inizio della serie Ironheart senza immergersi completamente nella storia del personaggio.

Avere Riri Williams ispirata non solo da Tony Stark, ma anche da un personaggio come Shuri, ancora viva, sarebbe molto interessante. Che si tratti di una scena post-credit o di una scena del film, entrambe le cose avrebbero un grande potenziale.



Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!