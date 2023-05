Chi è il nuovo proprietario dell'Avengers Tower? Lo rivela un rumor di Ironheart

Risalgono al 2021 le 5 teorie sul nuovo proprietario dell'Avengers Tower, e oggi, a due anni di distanza, un nuovo rumor sulla serie MCU Ironheart sembra svelare finalmente il mistero.

Chi possederà il celebre complesso industriale? A quanto pare, la scelta dei produttori è ricaduta su Mefisto (Mephisto in lingua originale), il personaggio creato da Stan Lee e ispirato all'incarnazione del diavolo nella leggenda del Dottor Faus: nel fumetto, a sua prima apparizione è avvenuta nella prima serie di Silver Surfer.

A pubblicare il rumor è il sito di The Cosmic Circus, che aggiunge: "nello show Ironheart, Mefisto sarà principalmente un umanoide, un individuo in abbigliamento da lavoro, con sua la forma demoniaca che compare soltanto in alcuni frangenti della storia". A confermare l'indiscrezione è l'account Twitter di @MyTimeToShineHello (rinomato nel settore per le numerose anticipazioni), il quale scrive: "Mefisto in forma umana sarà il proprietario di una grande compagnia tecnologica".

Resta da chiedersi quale sarà il suo utilizzo dell'Avengers Tower, costruita da Tony Stark /Iron Man e divenuta quartier generale dei Vendicatori a seguito dello scioglimento dello SHIELD. La sua ultima apparizione su schermo riale a Spider-Man: Far From Home dal lato cinematografico, Hawkeye da quello televisivo.

Ideata da Chinaka Hodge, nella serie TV Ironheart la giovane Dominique Thorne riprende il ruolo di Riri Williams, già conosciuta nel film del 2022 Back Panther: Wakanda Forever. Le riprese sono iniziate nel maggio 2022 a Chicago, per poi concludersi nel novembre dello stesso anno. La data d'uscita è ancora ignota, ma la finestra d'uscita, presumibilmente, coincide col 2024. Stando a una precedente dichiarazione dell'attrice, la protagonista di Ironheart sarà drasticamente diversa da Black Panther.