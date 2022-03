Ironheart, Ryan Coogler è coinvolto nello spin-off Marvel: le parole di Anthony Ramos

La star di Ironheart, Anthony Ramos, durante gli Oscar ha svelato che il regista di Black Panther, Ryan Coogler, è coinvolto nel progetto della serie MCU. D'altronde lo show nasce dal sequel, Wakanda Forever, in cui Dominique Thorne farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Riri Williams.

Nel corso del party post-cerimonia organizzato da Vanity Fair, Anthony Ramos ha confermato che Coogler è parte integrante del progetto.



"Sono persone incredibili, Chinaka Hodge, Ryan Coogler, una squadra di folli... sai, Dominique Thorne... e mi sento fortunato e grato" ha dichiarato Ramos.

Lo scorso febbraio la società di produzione di Coogler, Proximity Media, ha firmato un accordo generale con Disney per una serie spin-off di Wakanda Forever e per 'selezionare show MCU per Disney+'. Coogler ha raccontato che Proximity Media è già nel calderone con Kevin Feige, Louis D'Esposito e Victoria Alonso dei Marvel Studios su 'alcuni progetti che non vediamo l'ora di condividere'.



Il personaggio di Ramos in Ironheart è ancora ignoto ma pare che sarà un villain molto importante nell'economia della trama dello show.

Dominique Thorne in Wakanda Forever è una geniale inventrice e studentessa dell'MIT in grado di creare l'armatura più tecnologicamente avanzata dai tempi di Iron Man (Robert Downey Jr.). Vedremo il personaggio dapprima nel sequel di Black Panther e poi da protagonista nella serie spin-off.



Nella serie potrebbe arrivare il primo personaggio non binary dell'MCU?