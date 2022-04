Ironheart, scelte le registe: saranno Sam Bailey e Angela Barnes!

Dopo l'introduzione di Harper Anthony in Ironheart, il cast dello show inizia a prendere forma, ed è ora di definire chi sarà a dirigerlo. La Marvel ha annunciato che questo compito è stato affidato a due registe: Sam Bailey e Angela Barnes.

Bailey è conosciuta per essere la co-creatrice della web-serie Brown Girls, presentato in anteprima al Tribeca Film Festival. La regista, classe '89, ha prodotto e diretto le ultime due stagioni di Dear White People di Netflix, e ha anche curato la regia di East of La Brea di Powderkeg, con cui ha vinto l'Urban World Film Festival. Barnes, invece, è una regista televisiva molto richiesta, nota per aver diretto diversi episodi di Mythic Quest, Blindspotting e Atlanta 4.

Secondo quanto riportato da Deadline, le due saranno affiancate dalla società di produzione di Ryan Coogler, Proximity, che è entrata nel progetto dopo aver firmato un accordo di collaborazione con la Disney nel Febbraio del 2021.

Il nuovo show Marvel, che metterà al centro il personaggio di Riri Williams, interpretato da Dominique Thorne, sarà un altro tassello importante nella imponente narrazione messa su dal MCU, e porterà sui nostri schermi diverse novità. Tra queste potrebbe esserci l'introduzione del primo personaggio non-binary in Ironheart, qualcosa che diversi fan degli Studios aspettavano da anni. Staremo a vedere.