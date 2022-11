Ironheart, secondo il produttore Nate Moore le riprese sarebbero quasi finite!

L'uscita nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever ha puntato i riflettori anche sul personaggio di Riri Williams, conosciuta dagli appassionati come Ironheart. Lo storico produttore dei Marvel Studios Nate Moore ha rivelato che le riprese della serie sull'eroina sono ormai quasi concluse.

Wakanda Forever sarà, sicuramente, uno degli eventi cinematografici dell'anno. Le ottime recensioni ottenute dopo l'anteprima mondiale lasciano ben sperare per l'impatto che il film potrebbe avere sul pubblico. Proprio per questo motivo si è tornati a parlare, non solo della misteriosa serie sul Wakanda realizzata da Ryan Coogler ma mai realmente annunciata, ma anche dell'uscita nel 2023 di Ironheart.

Mentre i fan continuano a chiedersi se Coogler dirigerà anche Secret Wars, il regista continua a voler raccontare il mondo del Wakanda. Infatti, secondo quanto trapelato, sarebbe legato ai Marvel Studios attraverso un contratto di cinque anni che dovrebbe prevedere anche una serie spin-off di Black Panther. La conferma che Danai Gurira tornerà nei panni di Okoye fa sperare milioni di fan sulla possibilità di vedere una serie tv incentrata su di lei. Si è esposto a riguardo uno dei più grandi produttori di casa Marvel, Nate Moore: "Ci sono sicuramente grandi idee di cui stiamo ancora parlando con Ryan. Quindi, vedremo fino a che punto possiamo arrivare con loro."

Black Panther 2 introdurrà anche il personaggio di Riri Williams aka Ironheart, su cui è in lavorazione una serie tv. Secondo quanto dichiarato da Moore, le riprese sarebbero ormai quasi finite e il prodotto realizzato sembra essere di altissima qualità. Proprio intorno a questa miniserie sono girate diverse voci riguardo l'introduzione di Mephisto interpretato da Sacha Baron Cohen. Al momento non abbiamo alcuna conferma a riguardo ma i rumors sembrano farsi sempre più insistenti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!