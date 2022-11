Ironheart sarà un sequel di Black Panther Wakanda Forever: ora è ufficiale

Dopo aver svelato che le riprese della serie tv Ironheart sono quasi giunte al termine, il produttore dei Marvel Studios Nate Morre ha spiegato quale sarà il legame che connetterà l'avventura stand-alone di Riri Williams al nuovo film Black Panther: Wakanda Forever.

E a quanto pare i due capitoli del MCU non potrebbero essere più connessi di così, dato che il produttore ha spiegato che Ironheart sarà un sequel diretto di Black Panther: Wakanda Forever, che l'avventura stand-alone di Riri Williams (interpretata dalla debuttante Dominique Thorne sia nel film che nella serie tv) che sarà una conseguenza degli eventi del blockbuster per il grande schermo: "La serie tv è un sequel diretto del film", ha detto senza mezzi termini Moore durante un'intervista promozionale concessa in queste ore a CinemaBlend. "In sostanza, Riri porterà le esperienze che ha vissuto e accumulato durante gli eventi del film nella sua nuova casa al MIT e da lì ci saranno alcune interessanti ripercussioni nelle sue avventure: diciamo che sarà una storia molto divertente".

Ricordiamo che oltre a Dominique Thorne, la serie live-action Ironheart dei Marvel Studios per la piattaforma di streaming on demand Disney+ vedrà Anthony Ramos nei panni del villain The Hood, con Jim Rash che riprenderà il ruolo di Dean del MIT da Captain America: Civil War del 2016. Nel frattempo, Lyric Ross è stata scelta per interpretare la migliore amica di Riri, mentre l'interprete di Han Solo in Solo: A Star Wars Story Alden Ehrenreich è stato scelto per un ruolo sconosciuto, così come Harper Anthony, Manny Montana, Shea Couleé, Zoe Terakes, Regan Aliyah, Shakira Barrera, Rashida "Sheedz" Olayiwola, Sonia Denis, Paul Calderón e Cree Estate. Secondo quanto riportato, infine, Ironheart introdurrà Mephisto nel MCU, che sarà interpretato da Sacha Baron Cohen.

La serie non ha ancora una data d'uscita ma in base al nuovo calendario delle uscite Marvel arriverà nella seconda parte del 2023 in esclusiva su Disney Plus.