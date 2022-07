Ironheart: primo sguardo a Riri Williams nel trailer di Black Panther: Wakanda Forever

Le riprese di Ironheart sono iniziate ma è dal primo trailer di Black Panther: Wakanda Forever che è stato possibile dare uno sguardo a Riri Williams, l'erede di Iron Man che sarà la protagonista di questa nuova serie targata Disney+.

Nella clip del fim orfano di Chadwick Boseman vediamo il personaggio interpretato da Dominique Thorne costruire la sua prima supersuit e proprio grazie ad un Funko Pop da poco diffuso, sappiamo che l'armatura include dei booster che le consentono di volare oltre che un cannone repulsore sul braccio.

"Ero a casa nel Delaware e ho ricevuto una chiamata che mi chiedeva se mi sarebbe piaciuto interpretare questo ruolo. È stata la migliore telefonata che avrei mai potuto ricevere", ha detto la Thorne in precedenza rsul modo in cui ha ottenuto il ruolo di Riri Williams. "Sono rimasta così scioccata, infatti, che credo ci sia stato un notevole ritardo nella conversazione! (ride). Stavo aspettando che mi dicessero, tipo, 'Vuoi fare una comparsata o qualcosa del genere' Ma non mi hanno chiesto questo. Era come, 'Ti piacerebbe farlo?' Probabilmente è stata l'esperienza più unica che abbia mai avuto perché non c'è stata alcuna audizione".

Ironheart dovrebbe fare il suo debutto su Disney+ nel 2023 e stando a quanto riportato, ci mostrerà una delle armature più avanzate del MCU dai tempi di Iron Man. Siete curiosi di vedere Riri Williams all'opera?