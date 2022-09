Ironheart: Shakira Barrera si unisce al cast della nuova serie Marvel di Disney+

Ironheart dei Marvel Studios ha trovato il suo ultimo membro del cast. Poche ore fa, infatti, è stato reso noto che l'attrice di GLOW e Sprung Shakira Barrera si è unita al cast della serie con un ruolo da series regular al momento sconosciuto. La Barrera si unirà a un cast guidato da Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams aka Ironheart.

Attualmente la Barrera è presente come series regular nella serie Freevee Sprung al fianco di Garrett Dillahunt e Martha Plimpton. Recentemente ha anche concluso un arco ricorrente nel legal drama All Rise di OWN, nell'ambito della terza stagione dello show.

È nota per aver interpretato la lottatrice Yolanda in GLOW e Lulu in It's Bruno, entrambi per Netflix. Tra le altre serie televisive in cui è apparsa ricordiamo Animal Kingdom di TNT, Shameless di Showtime e Queen of the South di USA Network.

Al cinema, è apparsa nel cortometraggio Huella di Daniela Garcia, in The Collection con Alex Pettyfer e in The Knocking con Shiloh Fernandez. Al di fuori della recitazione, Barrera è ambasciatrice per organizzazioni specializzate in aiuti umanitari in Nicaragua.

La serie in sei episodi creata da Chinaka Hodge avrà come protagonista Dominique Thorne nel ruolo del personaggio Marvel Riri Williams, geniale inventrice e creatrice dell'armatura più avanzata dopo Iron Man. Il cast annunciato in precedenza comprende anche Anthony Ramos, Manny Montana, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Shea Couleé e l'attrice transgender Zoe Terakes.

La regia è affidata a Sam Bailey e Angela Barnes, mentre la Proximity di Ryan Coogler è tra le case di produzione. Coogler, Chinaka Hodge, sceneggiatrice di Ironheart, Zinzi Coogler e Sev Ohanian sono produttori esecutivi insieme a Kevin Feige dei Marvel Studios, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e Zoie Nagelhout.