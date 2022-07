Ironheart, anche la star di Solo Alden Ehrenreich nel cast della serie Marvel!

Sono giorni di fervente attività per Ironheart: le riprese della nuova serie del Marvel Cinematic Universe targata Disney+ hanno preso il via proprio in questi giorni, ma prima che dal set le novità continuano ad arrivare sul fronte casting, con una new entry che proprio pochi minuti fa è stata annunciata nel cast dello show.

Stiamo parlando di Alden Ehrenreich: pochi giorni dopo la presentazione del logo di Ironheart, dunque, è l'attore noto principalmente per io ruolo del giovane Han Solo nello sfortunato Solo: A Star Wars Story ad entrare a far parte, dopo i colleghi Harper Anthony e Manny Montana, del cast della serie che ci presenterà il personaggio chiamato a raccogliere l'eredità spirituale di Iron Man.

Il ruolo di Ehrenreich nello show non è ancora stato rivelato, ma la notizia certa è che si tratterà di un personaggio chiave per la serie: attualmente, comunque, la produzione non ha voluto rivelare altro, per cui non ci resta che prepararci allo tsunami di ipotesi e teorie che sicuramente ci travolgerà nei prossimi giorni.

Per Alden Ehrenreich le cose sembrano dunque star finalmente girando per il verso giusto dopo l'insuccesso di Solo: l'attore, che in passato ha preso parte anche a film come Stoker di Park Chan-wook e Blue Jasmine di Woody Allen, ha recentemente preso parte anche alle riprese dell'affollatissimo Oppenheimer di Christopher Nolan. Cast a parte, intanto, scopriamo insieme chi sono le registe di Ironheart.