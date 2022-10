Ironheart: una star di Pulp Fiction si unisce al cast della serie Marvel Studios!

Come riportato da Deadline, continua il lavoro del casting di Ironheart, undicesima serie in continuità con il Marvel Cinematic Universe che arriverà su Disney Plus nella seconda parte del 2023. Al gruppo di attori, capitanato da Dominique Thorne nei panni di Riri Williams / Ironheart, ai aggiunge una star del film cult di Tarantino Pulp Fiction.

Stiamo parlando di Paul Calderón, che nella pellicola di Tarantino era il barista che si vedeva al locale di Marcellus Wallace che serviva da bere a Vincent Vega e Jules Winnfield. Anche scrittore e regista, recentemente è apparso in uno degli episodi finali di This Is Us della NBC, intitolato "Miguel", incentrato sul personaggio di Miguel Rivas (Jon Huertas).

Inoltre, Calderón ha recitato in diverse stagioni di Bosch di Amazon nel ruolo del detective Jimmy Robertson. Tra le altre serie televisive di rilievo ricordiamo Fear the Walking Dead della AMC, Boardwalk Empire della HBO, Hostages della CBS, Law & Order della NBC e Miami Vice.

Per il grande schermo, è stato co-sceneggiatore del film Il cattivo tenente di Abel Ferrera con Harvey Keitel, qui Calderón ha anche interpretato un poliziotto nel film. Tra i suoi lavori cinematografici figurano anche Il socio di Sydney Pollack, Cop Land di James Mangold, Out of Sight di Steven Soderbergh e 21 Grammi di Alejandro G. Iñárritu.

Ironheart, serie in 6 episodi creata da Chinaka Hodge, avrà come protagonista Dominique Thorne nel ruolo del personaggio Marvel Riri Williams, geniale inventrice e creatrice dell'armatura più avanzata dopo Iron Man. Il cast annunciato in precedenza comprende anche Anthony Ramos, Shakira Barrera, Manny Montana, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Rashida "Sheedz" Olayiwola, Shea Couleé e Zoe Terakes. Sapevate che Thorne doveva interpretare un ruolo diverso nel cast?

La regia è affidata a Sam Bailey e Angela Barnes, mentre la Proximity di Ryan Coogler è tra le case di produzione. Coogler, Chinaka Hodge, sceneggiatrice di Ironheart, Zinzi Coogler e Sev Ohanian sono produttori esecutivi insieme a Kevin Feige dei Marvel Studios, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e Zoie Nagelhout.

In attesa dell'arrivo della serie, vedremo per la prima volta Ironheart in Black Panther 2.