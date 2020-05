Ironheart, lo stupefacente poster fan-made per il Marvel Cinematic Universe

Sono numerose le voci su una serie dedicata a Ironheart, in attesa di conferme ufficiali, alcuni appassionati hanno iniziato a ideare fan art della serie dedicata al personaggio creato nel 2015 da Brian Micheal Bendis e Mike Deodato.

In calce alla notizia potete vedere lo splendido poster ideato da @carpaa2011, che ha deciso di condividere su Instagram l'immagine in cui è presente anche il logo nato dalla mente dell'artista. Sono presenti due versioni, una con sfondo rosa e l'altra bianca, mentre in entrambe possiamo vedere la protagonista Riri Williams. I fan dei fumetti della Marvel hanno apprezzato molto questa fan art, in particolare sono in molti ad essere rimasti sorpresi per la qualità dell'opera, tanto da pensare che fosse un'immagine promozionale ufficiale. Nei mesi scorsi si era parlato dei piani della Disney per Ironheart, secondo diversi rumor infatti la multinazionale aveva infatti pensato di creare una miniserie dedicata a Riri Williams.

Per chi non conoscesse il personaggio, si tratta di una studentessa di ingegneria di 15 anni, che decide di costruire un'armatura come quella di Iron Man utilizzando materiali trovati nella famosa università del Massachussets, il MIT. Poco dopo Tony Stark decide di incontrarla, offrendole il suo supporto nel diventare una supereroina.