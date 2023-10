Ironheart, svelata la nuova trama ufficiale: confermata la presenza di Mephisto?

Il nuovo documento per i copyright depositato ufficialmente dai Marvel Studios in queste ore non ha solo svelato la nuova data d'uscita per Ironheart, che dovrebbe arrivare a settembre 2025, ma anche anticipato diversi nuovi dettagli sul cast e sulla trama della serie tv dedicata a Riri Williams.

Spin-off di Black Panther: Wakanda Forever incentrato sulla giovane 'erede' di Iron Man, Ironheart seguirà l'affascinante super genio adolescente Riri Williams (di nuovo interpretata da Dominique Thorne) che ritorna dal MIT alla sua città natale, Chicago, con la sua nuova tuta di ferro: a Chicago, però, Riri si imbatterà in una serie di indizi che potrebbero svelare una minacciosa cospirazione, e dopo aver girato il mondo questa volta l'avventura si presenterà direttamente alla sua porta di cosa.

Sebbene non riveli molto, questa nuova sinossi conferma che Ironheart sarà ambientato dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, ma è importante prestare attenzione anche alle nuove informazioni diffuse in merito al cast della serie: ad esempio, il documento conferma che Anthony Ramos sarà Parker Robbins, il villain noto come Hood, che il protagonista di Solo: A Star Wars Story Alden Ehrenreich interpreterà tale Joe McGillicuddy, quasi certamente un alias poiché è stato divulgato da diversi insider che l'attore in realtà interpreterà il ruolo di Ezekiel Stane, il figlio del cattivo di Iron Man di Jeff Bridges, Obadiah Stane).

Proseguendo Anji White interpreterà la madre di Riri, Ronnie, e Lyric Ross il ruolo della migliore amica di Riri, Natalie, che nei fumetti è stata uccisa davanti alla protagonista quando aveva 13 anni, mentre l'attore di I Molti Santi del New Jersey Matthew Elam è elencato come Xavier Washington, che sembra essere un personaggio originale e potrebbe rappresentare un interesse sentimentale per Riri. Infine, fa sorridere l'alias di 'uomo misterioso' affidato a Sacha Baron Cohen: in realtà non dovrebbe esserci alcun mistero in questo caso, dato che praticamente tutti gli scooper sono certi che Sacha Baron Cohen interpreterà Mephisto e rendendo Ironheart una storia di scontro tra magia e scienza.

Vi terremo aggiornati man mano che emergeranno nuovi report.