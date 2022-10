Ironheart: svelato il design finale del personaggio dai regali della troupe!

Tra pochi giorni il personaggio di Ironheart / Riri Williams farà il suo debutto nel MCU in Black Panther: Wakanda Forever, il prossimo cinecomic targato Marvel Studios che arriverà nelle sale italiane il prossimo 9 novembre.

Dominique Thorne vestirà i panni del nuovo eroe corazzato, che sarà protagonista di una serie televisiva su Disney Plus. Gli ultimi aggiornamenti ci arrivano direttamente dal set, grazie alle foto e ai video condivisi sui social che hanno portato ad alcune interessanti rivelazioni. Infatti, le riprese di Ironheart sembrano siano giunte al termine e gli addetti ai lavori hanno ricevuto dei regali che hanno attirato l'attenzione dei fan.



Attenzione: possibili spoiler di Ironheart!

Nei tweet che vi lasciamo in calce alla notizia possiamo infatti dare uno sguardo a quello che presumibilmente sarà la fase finale del design del personaggio. Nel paio di calzini è ricamata una grande immagine dell'elmo di Ironheart, mentre nell'etichetta troviamo l'intero design finale dell'armatura.

Come precedentemente rivelato, sappiamo che Anthony Ramos interpreterà The Hood in Ironheart, mentre la star di Borat Sacha Baron Cohen interpreterà Mefisto. Nel cast figurano inoltre Lyric Ross, Shea Couleé, Zoe Terakes, Alden Ehrenreich, Manny Montana, Shakira Barrera e Harper Anthony, in ruoli attualmente sconosciuti. La scrittrice, drammaturga e poetessa Chinaka Hodge sarà la showrunner principale della serie. Ironheart arriverà su Disney+ alla fine del 2023.