Ironheart, svelato il logo ufficiale dell'erede di Iron Man! Riri Williams sta arrivando

La serie tv di Ironheart è attualmente in lavorazione per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus, con le riprese iniziate proprio in questi giorni, ma come forse saprete il debutto di Riri Williams nel MCU avverrà sul grande schermo grazie all'attesissimo Black Panther: Wakanda Forever.

E infatti proprio grazie al materiale promozionale del nuovo film Marvel scritto e diretto da Ryan Coogler possiamo mostrarvi il primo logo ufficiale di Ironheart, che potete trovare in calce all'articolo: lo stemma fa parte del merchandise trapelato in queste ore, e che ha permesso ai fan del MCU di dare un primo sguardo al look di Namor, uno dei personaggi più storici della Marvel Comics che farà il suo debutto proprio in Black Panther: Wakanda Forever.

Nell'artwork per il merchandising condivisa da MCU Facility su Twitter, si possono trovare collage di diversi loghi e immagini rilevanti per la nuova eroina del Marvel Cinematic Universe, Riri Williams/Ironheart, la vera erede di Tony Stark/Iron Man: tra le immagini c'è anche uno sguardo al reattore Ark utilizzato per l'armatura di Riri, oltre ad un logo che recita "Mark 61 Armor", cosa che suggerisce che nel sequel di Black Panther i fan potranno vedere anche una prima iterazione dell'armatura di Ironheart.

Riri Williams sarà interpretata da Dominique Thorne e debutterà nel MCU sul grande schermo come co-protagonista delle star di Wakanda Forever, un po' come accadde al Black Panther del compianto Chadwick Boseman e allo Spider-Man di Tom Holland, che prima di diventare la star dei loro film stand-alone si presentarono al pubblico durante gli eventi di Captain America: Civil War. Al momento la data d'uscita di Ironheart su Disney Plus è sconosciuta, ma Black Panther: Wakanda Forever debutterà nei cinema dall'11 novembre prossimo.