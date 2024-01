Ironheart, svelato il ruolo della star di Oppenheimer Alden Ehrenreichs?

Potrebbe essere stato svelato un interessante particolare che riguarda Ironheart , una delle prossime serie tv dedicate al Marvel Cinematic Universe. Registrando il copyright dei propri personaggi, infatti, la Marvel ha fatto lasciare intendere che quello che sarà interpretato da Alden Ehrenreich si chiamerà Joe McGillicuddy.

Dopo aver riportato che le riprese di Ironheart siano finite, torniamo a parlare dello show televisivo appartenente al Marvel Cinematic Universe per discutere di quale potrebbe essere il ruolo dell’attore che abbiamo visto in Solo: A Star Wars Story.

Secondo quanto trapelato online in precedenza, sembrava fosse certo che l’attore avrebbe interpretato la parte di Ezekiel Stane figlio del villain di Iron Man.

Il nuovo documento portato agli atti dalla Casa delle Idee, però, potrebbe di fatto non cambiare le carte in tavola. Stando a quanto riportato dall’insider CanWeGetSomeToast, quello di Joe McGillicuddy potrebbe essere soltanto un alias dello stesso Ezekiel, che potrebbe cominciare come un alleato della protagonista per poi passare al ruolo di cattivo con cui è presentato nei fumetti.

Il produttore Nate Moore ha spiegato, in una vecchia intervista, che Ironheart sarà un sequel diretto di Black Panther: Wakanda Forever e che vedrà Riri prendere in mano l’eredità di Tony Stark, suo mentore negli albi Marvel. In attesa di poter vedere qualcosa di concreto a proposito della nuova serie tv, vi lasciamo a un primo sguardo della nuova armatura di Riri Williams in Ironheart.