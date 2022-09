Ironheart: il primo teaser al D23 conferma il villain e i collegamenti a Black Panther!

Ben due apparizioni nel corso del D23 per l'eroina pronta a prendere il testimone delle armature di Tony Stark. La nuova serie su Ironheart è ancora a metà riprese, ma ha già mostrato molto in un suo primo teaser esclusivo cui si aggiunge quello di Black Panther: Wakanda Forever, in cui fa importanti apparizioni.

Tantissimi gli annunci che si susseguono ai vari panel Disney dal D23. Solo nella mattinata di ieri ne erano arrivati a decine per quanto riguarda l’animazione e i live-action per la fascia più giovane: da un trailer esclusivo per Haunted Mansion all’annuncio a sorpresa del nuovo musical Wish con Ariana DeBose. Ma se diamo uno sguardo alla serialità, oltre al primo esperimento longform per il piccolo schermo con il Win or Lose di Pixar, ovviamente i regali più grandi ce l’hanno fatti Marvel Studios e LucasFilm.

Per quanto riguarda la prima, i lavori su Ironheart procedono a pieno ritmo, ma si tratta ovviamente di uno dei prodotti più dilazionati nel tempo. Per questo non ci si aspettava alcun materiale promozionale, non oltre almeno la sua apparizione in Black Panther: Wakanda Forever. Quel trailer ci ha mostrato un ulteriore sguardo a Namor, ma anche ma una prima occhiata alla Riri Williams di Dominique Thorne mentre spicca il volo nella sua armatura nuova di zecca, dotata di un Reattore Arc.

Subito dopo però, a sorpresa, un teaser è stato mostrato per i soli occhi dei presenti. E noi ve lo raccontiamo, in attesa dell’uscita sui canali ufficiali. Mostra Riri Williams tutta presa dal processo di realizzazione di un'armatura così avanzata da poter far impallidire quella di Tony Stark. Per raggiungere questo obiettivo, cerca aiuto nel personaggio di Anthony Ramos, apparentemente suo amico, che le spiega però come potrebbe essere costretta a fare cose cattive per una buona causa. Il filmato si conclude infatti con Ramos che, coperto da un cappuccio rosso, esercita un qualche tipo di stregoneria su alcuni passanti.

Kevin Feige ha successivamente confermato sul palco che si tratta effettivamente del villain The Hood, pronto a portare su piccolo schermo un tema che l’MCU rincorre già da un po’ senza essere riuscito a svilupparlo definitivamente: lo scontro secolare fra tecnologia e magia. Questo, è stato anticipato, sarà il grande tema della serie in lavorazione.

