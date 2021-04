Ironheart, ecco tutte le ultime novità: svelato il numero di episodi e lo sceneggiatore

Ironheart, la serie Marvel dedicata all'erede del compianto Tony Stark sta prendendo sempre più forma e ormai sappiamo con certezza non solo il numero degli episodi ma anche, chi sarà il capo-sceneggiatore che dirigerà i lavori di scrittura.

La Disney ha deciso di affidare un ruolo così importante Chinaka Hodge, che vestirà anche il ruolo di showrunner dello serie. In precedenza la sceneggiatrice classe '84 ha lavorato per Snowpiercer di TNT e il riavvio di Amazing Stories di Apple TV+.

La serie Ironheart avrà come protagonista Dominique Thorne e dovrebbe raccontare le vicende della giovane Riri Williams, una giovane ragazza, con un'incredibile passione per l'ingegneria e che le permetterà di sviluppare un'armatura addirittura più avanzata di quelle create da Tony Stark, divenendo di fatto la sua erede.

Di recente The Hollywood Reporter ha anche confermato che Ironheart sarà una serie fornata da sei episodi, come Falcon and The Winter Soldier insomma, e sembra chiaro anche in questo caso, che il minor numero di puntata fungerà da trampolino da lancio per il grande schermo. Riusciurà Ironheart a far breccia nel cuore dei fan proprio come l'incredibile Iron Man di Tony Stark? Voi cosa vi aspettate da questa nuova eroina del Marvel Cinematic Universe? Ditecelo come sempre nei commenti.