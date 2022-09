Ironheart: tornerà anche un personaggio di Captain America: Civil War!

Abbiamo già dato un'occhiata al nuovo logo di Ironheart durante il D23 della settimana scorsa e dalle ultime indiscrezioni circolate sul web, nel cast della serie Disney ci sarà anche una vecchia conoscenza.

La serie si concentrerà sul mondo di Riri Williams / Ironheart (Dominique Thorne), un'adolescente e geniale inventrice in grado di creare l'armatura più avanzata dopo Iron Man. Come sanno i fan dei fumetti di Riri, i suoi studi si sono spesso svolti presso il Massachusetts Institute of Technology - e sembra che un volto familiare e inatteso farà parte di questo viaggio.

Il filmato presentato in esclusiva al D23 ha svelato che Jim Rash, ex allievo di Community e Harley Quinn, riprenderà il suo ruolo di collegamento con il MIT (attualmente senza nome) in Ironheart, dopo aver indossato per la prima volta i panni del personaggio in una breve scena di Captain America: Civil War. Accanto a Jim Rash sul set avremo anche: Anthony Ramos nel ruolo di The Hood, e Lyric Ross, Shea Couleé, Zoe Terakes, Alden Ehrenreich, Manny Montana, Shakira Barrera e Harper Anthony in ruoli al momento sconosciuti.

La serie è attualmente in produzione dopo la conferma del progetto avvenuta al Disney Investor Day del 2020. A curarne la sceneggiatura troveremo la scrittrice, drammaturga, poetessa ed educatrice Chinaka Hodge, mentre la regia sarà affidata a Sam Bailey e Angela Barnes.