Gli Irregolari di Baker Street: ecco come la serie Netflix è legata a Sherlock Holmes

Lo sconfinato franchise audiovisivo di Sherlock Holmes, personaggio letterario nato dalla mente dell'autore scozzese Sir Arthur Conan Doyle e protagonista di un'infinita di opere per grande e piccolo schermo, si arricchisce con Gli Irregolari di Baker Street, nuova serie disponibile su Netflix.

Ma come si collega questa serie tv al più ampio franchise di Sherlock Holmes? E' molto semplice.

La storia creata da Tom Bidwell, infatti, è ambientata nella stessa Londra vittoriana descritta da Conan Doyle nei suoi celebri romanzi, ma invece di seguire direttamente le avventure di Holmes e del fedele dottor Watson, si concentra su un gruppo di adolescenti dei bassifondi che dai celebri detective vengono pagati per ottenere preziose informazioni sul campo in merito ai casi più scottanti e pericolosi della città.

Creati da Conan Doyle stesso, non è la prima volta che questi personaggi 'irregolari' appaiono nella saga di Sherlock Holmes, tra cinema e televisione: recentemente, ad esempio, sono stati rivisitati sia in Sherlock che nella sua controparte meno riuscita e famosa e molto più procedural Elementary, ma già nel 1988 avevano avuto un ruolo nel satirico e geniale Senza indizio di Thom Eberhardt, con Michael Caine e Ben Kingsley come Sherlock e Watson.

Se non avete ancora visto la serie e siete curiosi di farlo, date un'occhiata al trailer de Gli irregolari di Baker Street.