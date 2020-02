L'irresistibile lezione di italiano dei protagonisti di Sex Education

La seconda stagione di Sex Education è in streaming su Netflix e nei giorni scorsi è già stata annunciata la terza. La serie è molto amata dal pubblico grazie anche alla simpatia dei protagonisti, come dimostra anche un divertente video pubblicato sull'account Facebook del servizio streaming.

Nel filmato, che potete vedere in calce all'articolo, due dei protagonisti della serie, Kedar Williams-Stirling (che interpreta Jackson Marchetti) e Connor Swindells (Adam Groff) si sfidano sulle rispettive conoscenze della lingua italiana, e lo fanno in un modo piuttosto particolare, ma senz'altro coerente con lo spirito della serie.

Muniti di cartellini e palette, i due ragazzi pronunciano nel loro italiano stentato alcuni vocaboli del lessico - giovanile o meno, e naturalmente goliardico più che scientifico - del sesso e dell'erotismo, e a turno devono provare a dare una spiegazione. Assistiamo così a momenti esilaranti, come quando i due leggono: "Cosa vuol dire mazza? Qualcosa usato per colpire persone e oggetti. O pene."

Vengono proposti così tutti i sinonimi più usati per gli organi sessuali (maschile e femminile) e per le zone erogene, come Bernarda ("nome insolito femminile italiano, usato per vagina"), farfalla, pacco ("un regalo a sorpresa, oppure un pene"), bocce ("gioco per persone di una certa età"), pannocchia ("Non lo so, dev'essere un dessert" secondo un dubbioso Williams). Alla fine, tra le risate, viene proclamato un vincitore.

Il filmato fa il paio con quello, pubblicato qualche settimana fa, che aveva per protagonista il cast femminile di Sex Edication.