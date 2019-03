Is There Still Sex in the City?: Paramount annuncia il seguito di Sex and the City

Dopo The Carrie Diaries, che non fu un prequel diretto dello show, e i film al cinema, Sex and the City dovrebbe veder nascere una serie sequel. Paramount TV ha annunciato che è in fase di sviluppo una serie basata su Is There Still Sex in the City? di Candace Bushnell, testo che riprende da dove aveva lasciato la trama dello show.

"Il libro e la serie originali di Sex and the City sono serviti come pietra di paragone rivoluzionaria per un'intera generazione di donne, me compresa" ha dichiarato in una nota Nicole Clemens, presidente di Paramount Television "Siamo entusiasti di poter continuare quella conversazione dal punto di vista poco rappresentato delle donne sulla cinquantina e rispondere alla domanda 'Si! C'è più sesso in città!'".



Il libro di Candace Bushnell arriverà ad agosto ma non includerà Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha. Secondo Entertainment Weekly la potenziale serie tv non sarà un seguito diretto di Sex and the City.

La storia parlerà di nuovi aspetti dell'amore e da una nuova prospettiva femminile.



"Un tempo i cinquant'anni significavano l'inizio del periodo che avrebbe portato alla pensione, ovvero lavorare di meno, stare più tempo con gli amici, con i propri hobby. E a loro volta tutti si dirigevano verso uno stile di vita più rilassato. In sostanza la gente in età da pensione non era considerata in grado di fare molto se non invecchiare e ingrassare. Non ci si aspettava che facessero attività fisica, iniziassero nuove realtà imprenditoriali, si trasferissero in uno Stato diverso, facendo sesso occasionale con estranei e ricominciando tutto daccapo. Ma questa è esattamente la vita di molte cinquantenni e sessantenni d'oggi. E sono molto contenta di poterla raccontare prima sulla pagina e poi sullo schermo" ha spiegato l'autrice.



Ricordiamo che il terzo film di Sex and the City non verrà realizzato, anche a causa di alcune divergenze tra le star. La trama del film avrebbe riservato probabilmente la morte di Mr Big.