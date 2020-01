Isa Briones sul primo episodio di Picard: 'per QUELLA scena ho improvvisato'

Dopo un'attesa durata mesi il primo episodio di Star Trek: Picard è finalmente online e, se c'è chi non vedeva l'ora di tornare tra le fila della Flotta Stellare, la sorpresa per una particolare scena con protagonista Isa Briones ha lasciato tutti, ma proprio TUTTI, a bocca aperta. Attenzione! Di seguito troverete alcuni (enormi) spoiler!

L'attrice, nonché protagonista della serie insieme a Patrick Stewart, ha raccontato come fino all'ultimo istante sia stata tenuta all'oscuro del grande colpo di scena che coinvolgeva il suo personaggio.

La giovane Dahj inizia a cercare Jean-Luc Picard dopo che il capitano le appare in alcune visioni iniziate in seguito all'attacco di un assassino romulano e, pochi istanti dopo averlo trovato, la nostra perderà la vita per mano di questi stessi assassini.

Tuttavia, a fine episodio scopriamo che i ciak per Briones sono tutt'altro che finiti: nelle ultime scene scopriamo che l'attrice ritornerà nei panni di Soji Asher, sorella gemella di Dauh, ma sembra che io duplice ruolo previsto per lei sia stato gelosamente tenuto segreto:

"Ho scoperto che avrei interpretato più di un personaggio solo quando mi hanno chiamato per girare le scene: nessuno mi aveva avvertita. Mi hanno detto "Sì, la storia ruoterà intorno a te e, beh, tua sorella" e io ho risposto "Cosa? Voglio una paga doppia, due pasti al giorno e anche un doppio trailer! Una per me e una per la mia grande personalità."

Superata la sorpresa iniziale tuttavia, era ora di tornare sul set: "All'ultimo minuto ho dovuto capire le dinamiche della storia, in cosa le due gemelle di somigliassero, in cosa fossero diverse e, come potete vedere, non le vedrete interagire l'una con l'altra. Rendermi conto dell'intero quadro è stato un po' difficile perché dovevo immedesimarmi nell'una o nell'altra in ogni scena: era come accostarsi ad un nuovo personaggio ogni volta."

Adesso che il primo episodio è stato trasmesso (qui la nostra recensione dei primi due in anteprima) la Briones si dice finalmente liberata da questo segreto anche se, ammette, "Mi stanno facendo impazzire! Nessuno sa chi delle due sia nei trailer e non fanno che chiedermelo, ma sono felice di poter finalmente parlare di questa cosa."

Intanto, in seguito ad alcune domande dei fan, i produttori hanno spiegato l'assenza di alcuni personaggi di Next Gen, mentre per Rotten Tomatoes Picard è già un successo.