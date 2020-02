Isa Briones parla dell'eredità di Data in Star Trek: Picard

Nel corso di una recente intervista, Isa Briones ha parlato delle ripercussioni del suo personaggio in Star Trek: Picard in riferimento a uno dei volti principali di Star Trek: The Next Generation, ovvero l'androide Data.

L'attrice ha parlato del fatto di interpretare non uno, ma ben due personaggi all'interno della nuova serie targata CBS All Access. Nella prima puntata di Star Trek: Picard scopriamo infatti che Dahj è la "figlia" di Data, l'amato personaggio di Next Generation e fedele amico di Jean-Luc Picard (che compare anche in qualche sequenza), ma questa viene uccisa quasi al termine dell'episodio. Proprio sul finire scopriamo che ha anche una sorella gemella, perché solitamente le clonazioni di questo tipo "vanno in coppia". Il personaggio che ritroviamo anche nel secondo episodio si chiama quindi Soji.

"Non sapevo di dover interpretare due personaggi fino all'ultima chiamata che ho ricevuto. Mi ero sempre chiesta perché mi avessero dato tutte quelle note per interpretare il ruolo in modi così diversi. Era come se cambiassero continuamente idea. Non capivo cosa stesse succedendo. E poi è stato tutto chiaro: oh, interpreto due persone diverse! Ecco perché. Quindi mi sono messa al lavoro su come definire questi due personaggi. Poi, quando siamo andati al Comic-Con, mi hanno dato una serie di punti su cosa potevo dire e cosa no, ma l'aspetto fondamentale era il non parlare di Soji. Il che è stato stranissimo perché sono lei per la maggior parte del tempo. Quindi ho dovuto parlare solo del personaggio che interpreto per un'ora soltanto".

Briones ha anche rivelato di non aver visto molto The Next Generation, ma quando ha scoperto di essere la figlia di Data la sua reazione è stata comunque uno shock: "Sfortunatamente non ho visto molto Star Trek nella mia infanzia, ma una volta recuperata ne sono diventata una grande fan. Quindi non credevo ai miei occhi una volta scoperto di essere la figlia di Data, 'un momento, un momento, penso di essere imparentata con Data!'. Dopo mi hanno comunque detto che non c'era bisogno recitassi come lui".

Sulla sua età molto giovane e dell'effetto sul franchise di Star Trek, infine: "E' una cosa che ti fa rimpiangere di non aver visto ancora tutto di Star Trek. Però parte di me lo vede come qualcosa di completamente fresco all'interno del franchise".

Da oggi è disponibile su Amazon Prime Video il secondo episodio di Star Trek: Picard.