Isaac Asimov sbarca su Apple TV+: online il primo, futuristico trailer di Foundation

Il sogno, tutt'altro che di robot, di una serie ispirata agli avveniristici scritti di Isaac Asimov ha abbagliato per anni i fan del padre della moderna fantascienza e finalmente Apple TV+ ha trasformato il lavoro dello scrittore in realtà: continuate oltre il salto per le prime, sbalorditive immagini di Foundation.

Nell'anteprima, che troverete nel player in alto, la neonata piattaforma ci porta sul set di una delle serie più innovative del suo catalogo tra effetti speciali e navicelle spaziali:

"Per oltre 50 anni molti hanno tentato di dare vita al Ciclo della Fondazione: è stato una delle influenze principali di Star Wars", afferma lo sceneggiatore David Goyer. "È la più grande opera fantascientifica mai scritta. La storia è intricata, lo stesso tema è immenso, e si svolge nell'arco di migliaia di anni. Se c'è mai stata un'azienda che ha sognato di migliorare la vita delle persone grazie alla tecnologia e all'aumento delle connessioni, quella è la Apple ed è qualcosa di molto vicino a quello in cui Asimov credeva".

Per altre immagini vi rimandiamo al primo trailer, che inizia pochi secondi dopo il commento di Goyer, ma lasciamo a voi i commenti nella sezione apposita: se dopo questa speciale anteprima vi dovesse capitare di restare senza parole vi rincuorerà sapere che non siete i soli.

Il progetto è ambizioso e il rischio è alto, ma per il risultato finale dovremo aspettare ancora qualche mese poiché Foundation arriverà su Apple TV+ solo nel 2021. Tra i membri principali del cast Cassian Bilton, Laura Birn, Jared Harris, Leah Harvey, Lou Llobell e Terrence Mann.