Island: scoprite la nuova serie Prime Video, fantasy su un gruppo di cacciatori di demoni

Non solo il thriller paranormale The Power è in arrivo su Prime Video, dato che nelle prossime settimane la piattaforma di streaming on demand accoglierà una nuova serie originale che potrebbe fare al caso degli appassionati dei prodotti orientali.

Stiamo parlando di Island, nuova serie sud-coreana in uscita su Prime Video dal 27 febbraio prossimo: si tratta di un fantasy, ed è descritta come una storia epica sul combattere il male per salvare il mondo.

La storia segue Van, un immortale cacciatore di demoni che ha protetto il mondo per migliaia di anni. Il suo passato è legato a Miho che ora, dopo la sua ultima reincarnazione, è un’ereditiera. Miho è destinata a essere la chiave per salvare il mondo. Peccato che non abbia nessuna memoria delle sue vite passate e di come attivare i suoi poteri. Percependo i suoi poteri, però, i demoni vanno alla ricerca di Miho e così lei si rivolge a Van. E poi c’è Yohan, un giovane esorcista noto per le sue abilità, che è stato mandato per proteggere Miho. Il trio cercherà così di cambiare i propri destini e salvare il mondo.

Diretta da Bae Jong, la serie è interpretata da Kim Nam-gil, Cha Eun-woo, Lee Da-hee, Sung Jun. Qui sotto potete vedere il primo poster ufficiale. Che cosa ne pensate? Dare una chance a questa serie? Ditecelo nella sezione dei commenti.

