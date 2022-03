Isle of the Dead, annunciato un altro spin-off di TWD con Maggie e Negan: ecco il poster!

AMC Networks ha annunciato l'arrivo della sesta serie spin-off del franchise di TWD, Isle of the Dead, la cui prima stagione sarà composta da sei episodi. Lo show, che farà il suo esordio nel 2023, vedrà come protagonisti i personaggi di Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan). In fondo all'articolo troverete il poster ufficiale.

A prendere le redini del progetto in qualità di showrunner sarà Eli Jorné, supervisionato ovviamente da Scott Gimple, chief content officer del TWD Universe. Tra i produttori esecutivi invece, insieme allo showrunner, figurano anche i due attori protagonisti, Cohan e Morgan.

L'annuncio arriva mentre siamo quasi a metà della stagione 11 di The Walking Dead, show originale da cui tutto ha avuto inizio, che si concluderà quest'anno. Qui i personaggi di Maggie e Negan crescono, e vengono poste le basi del loro rapporto per un futuro. Secondo il presidente dell'intrattenimento e degli AMC Studios, infatti, questo spin-off "estende la narrazione intorno a due personaggi indimenticabili che i fan hanno imparato ad amare, odiare o odiare e poi amare, che sono Maggie e Negan, brillantemente abitati da Lauren e Jeffrey."

Ma ci saranno anche delle novità, perché esploreremo un angolo dell'isola di Manhattan. Secondo quanto riportato, infatti, in Isle of the Dead Maggie e Negan si ritrovano a viaggiare insieme in una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma. La città è fatiscente e popolata da morti e abitanti, che rendono New York City un mondo pieno di anarchia, pericolo e bellezza.

"Sono felice che il viaggio di Negan e Maggie continui. Vedere gli zombie nell'ambiente urbano è sempre stato così interessante, ma la 5th Avenue, l'Empire State Building, la Statua della Libertà? La città più grande del mondo? Lo sfondo è incredibile, ma è la storia creata da Eli Jorné ad essere ancora migliore" ha commentato Morgan. E la collega Cohan si è aggiunta a lui, dicendo che non vede l'ora che i fan scoprano cosa accadrà a Maggie e Negan.

Intanto il pubblico attende novità sui vari spin-off, in particolare quello su Carol e Daryl annunciato lo scorso anno.