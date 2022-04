Isle of the Dead, Gaius Charles nello spin-off con Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan

New entry nel cast di Isle of the Dead, lo spin-off di The Walking Dead su Maggie e Negan: l'attore di Grey's Anatomy Gaius Charles si unisce a Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan.

Ve lo ricordate lo spin-off di The Walking Dead ambientato a New York? Quello che avrebbe visto Maggie e Negan viaggiare per una Manhattan post-apocalittica isolata dal resto della città e piena di morti, anarchia, pericolo, bellezza e terrore?

Beh, alla festa sta per arrivare anche Gaius Charles (Salt, Grey's Anatomy), che secondo Deadline interpreterà Izaak, un uomo "spietato, sicuro di sé, e determinato a mettere in atto la sua personale giustizia con la forza di volontà e il suo fare intimidatorio. Izaak ama il suo lavoro e inframezza senso dell'umorismo al terrore che incute. È un uomo di famiglia, devoto al voler costruire un ambiente sicuro per sua moglie e le sue figlie. Il suo viaggio porterà a galla la perdita da cui è perseguitato. Ha pazienza, resilienza, e non scappa dai suoi errori".

Secondo Morgan, con i suoi sei episodi Isle of the Dead reinventerà l'universo di The Walking Dead, un cambiamento che però vedremo solo nel 2023 su AMC. Lo show è prodotto da Eli Jorné, Scott M. Gimple, Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.