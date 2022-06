Isle of the Dead, Jeffrey Dean Morgan a Alycia Debnam-Carey: 'Torna nello spin-off'

Jeffrey Dean Morgan vuole che Alycia Debnam-Carey torni nel nuovo spin-off Isle of the Dead. Dopo il finale di serie di The Walking Dead, Negan (Morgan) e Maggie Rhee (Lauren Cohan) torneranno nello spin-off ambientato a New York che segue gli ex-nemici nei loro viaggi in una Manhattan post-apocalittica. La star vuole il ritorno della collega.

Dopo l'addio di Debnam-Carey a Fear the Walking Dead al termine di sette stagioni nei panni di Alicia Clark - il suo destino è stato lasciato in sospeso nel penultimo episodio della stagione 7 - l'interprete di Negan, rivolgendosi alla collega, ha così twittato un invito a tornare nell'universo di Walking Dead in Isle of the Dead.

"All'incredibile @DebnamCarey. Spacchi il culo. Punto. Dentro e fuori dallo schermo", ha twittato Morgan. "Qualunque cosa sia la tua prossima avventura? Sono qui per questo. Congratulazioni per una serie incredibile... Il mondo di [The Walking Dead] sentirà la tua mancanza... e attende pazientemente il tuo ritorno. Cosa ne pensi di New York?".

Non è mancata l'immediata risposta dell'attrice, Debnam-Carey infatti ha twittato: "Grazie!!! significa tutto il mondo detto da te. Bad bitches 4 Eva. New York è la migliore. Adoro stare qui xx".

In questo modo, qualche settimana fa, l'attrice aveva annunciato il suo addio al franchise: "Avevo 21 anni quando abbiamo iniziato questo folle viaggio, ma ora a 28, 7 anni e 100 episodi dopo, ho deciso che era arrivato il momento per andare avanti come attrice e persona. Come è la natura dei nostri lavori, avevo bisogno di cercare nuove sfide, nuove opportunità e delineare un nuovo capitolo per la mia vita. Sono stata così fortunata nel far parte di qualcosa di tanto fantastico per così a lungo, ma spero possiate capire e rispettare la mia scelta di espandermi e crescere ulteriormente. Non sarei qui senza tutti voi e sono così grata. Nel corso degli anni ho parlato a lungo con i nostri showrunner Ian Goldberg e Andrew Chambliss, e penso che abbiamo trovato un modo adatto alla conclusione della storia di Alicia: è meraviglioso, speranzoso ed elusivo".

In una recente intervista, Jeffrey Dean Morgan ha parlato di Isle of the Dead.