Isle of the Dead, Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan al Comic-Con: 'Sarà eccitante'

"Tieni i tuoi amici vicini e i tuoi nemici ancora più vicini", hanno detto Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan in un video messaggio per il Comic-Con di San Diego dal set di Isle of the Dead. I due attori hanno infatti mancato l'appuntamento con la manifestazione perché impegnati sul set di Isle of the Dead, il nuovo spin-off di The Walking Dead.

Nel videomessaggio, Morgan e Cohan hanno condiviso un saluto speciale per i fan all'interno della Sala H dopo che AMC ha rivelato il primo trailer degli ultimi otto episodi che concluderanno The Walking Dead questo ottobre.

"La fine di Walking Dead è così vicina e dolorosa per noi", ha detto Morgan. "Dire addio ai nostri colleghi del cast, alla troupe e ai fan è stato estremamente difficile". Morgan ha poi anticipato che gli attori torneranno di persona al Comic-Con nel 2023. "Siamo molto eccitati. L'anteprima sarà l'anno prossimo, quindi ci saremo".

"Saremo sullo schermo prima di allora, perché ora non siamo lì con voi", ha detto Cohan. Morgan ha aggiunto: "Non vediamo l'ora che lo vediate. Nel frattempo, continuate a guardare The Walking Dead. Scoprite come siamo arrivati da lì a qui".

Isle of the Dead sarà ambientata in una devastata Manhattan, come aveva anticipato lo stesso Jeffrey Dean Morgan: "Gli zombie in un ambiente urbano sono sempre stati un'immagine bellissima, ma la 5th Avenue, l'Empire State Building, la Statua della Libertà? Insomma, la più grande città del mondo? Lo sfondo è spettacolare, ma la storia che Eli Jorné ha preparato è anche migliore. Allacciate le cinture, gente, Isle of the Dead reinventerà l'universo di The Walking Dead".

Nell'attesa di saperne di più, vi ricordiamo che la stagione conclusiva di The Walking Dead debutterà il prossimo 22 agosto.