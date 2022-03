Isle of the Dead, Jeffrey Dean Morgan 'scioccato' si lascia scappare uno spoiler!

In un'intervista diffusa ieri, Jeffrey Dean Morgan ha rivelato che è stato uno shock per lui l'annuncio nuovo spin-off di The Walking Dead, Isle of the Dead che vedrà tornare Maggie e Negan.

Nei giorni scorsi è stato annunciato l'esordio nel 2023 del nuovo spin-off Isle of the Dead, che avrà come protagonisti i personaggi di Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), in un'avventura ambientata in una Manhattan post-apocalittica.

Durante un episodio di The Rich Eisen Show, Jeffrey Dean Morgan si è collegato via telefono dal set della stagione 11 di The Walking Dead, parlando sia del finale della celebre serie AMC che del nuovo progetto che lo aspetta.

L'attore si è detto molto sorpreso del fatto che Isle of the Dead sia stata annunciata così presto: "Non ho ancora capito perché l'abbiamo già annunciata. E' stato uno shock per me", ma poco prima si è lasciato scappare un possibile spoiler sulla conclusione di The Walking Dead e sul futuro del suo personaggio!

"Mi sa che non dovremo morire..." ha detto ai microfoni di Rich Eisen, e quando l'host è scoppiato a ridere ha aggiunto "Spoiler alert, gente, mi dispiace!".

Nei giorni scorsi Jeffrey Dean Morgan aveva rilasciato una dichiarazione su Isle of the Dead, lo show ambientato a New York le cui riprese si terranno a Manhattan: "Gli zombie in un ambiente urbano sono sempre stati un'immagine bellissima, ma la 5th Avenue, l'Empire State Building, la Statua della Libertà? Insomma, la più grande città del mondo? Lo sfondo è spettacolare, ma la storia che Eli Jorné ha preparato è anche migliore. Allacciate le cinture, gente, Isle of the Dead reinventerà l'universo di The Walking Dead".

Isle of the Dead sarà il quinto degli spin-off di The Walking Dead, che hanno ampliato e amplieranno l'universo del celebre show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman, che si concluderà entro il 2022 con una stagione 11 di The Walking Dead lunga ben 24 episodi!