Isle of the Dead, per Jeffrey Dean Morgan lo spin-off 'vi farà esplodere la testa'!

Nell'attesa degli episodi conclusivi di The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan torna a parlare della serie spin-off che vedrà protagonista il suo Negan: si tratta di Isle of the Dead, nella quale tornerà al fianco di Lauren Cohan nel ruolo di Maggie.

L'attore aveva già espresso in passato il suo entusiasmo per questo nuovo progetto, anticipando che Isle of the Dead avrebbe reinventato l'universo di The Walking Dead, in una Manhattan post-apocalittica.

Lo spin-off con Maggie e Negan, che vedrà l'autore di The Walking Dead Eli Jorné come showrunner, è stato annunciato lo scorso marzo, ma oggi Jeffrey Dean Morgan torna a parlarne commentando un video fanmade dedicato proprio ai due protagonisti!

"Ecco cosa posso dirvi su Isle of the Dead" ha scritto Morgan in un tweet. "Sono più che entusiasta. Sono emozionato per la possibilità di continuare il viaggio nel mondo di TWD come Negan. E' impossibile dirvi quanto sia felice di lavorare con Lauren Cohan. Abbiamo letto le sceneggiature e vi farà esplodere la testa. Ripeto, VI FARA' ESPLODERE LA TESTA".

La prima stagione di Isle of the Dead sarà composta da 6 episodi, le cui riprese inizieranno in estate a Manhattan. Ciò significa che lo show potrebbe debuttare sul network AMC nel corso del 2023.

Insieme a Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, farà parte del cast anche Gaius Charles nel ruolo di Izaak, un personaggio descritto come "un uomo spietato, sicuro di sé, e determinato a mettere in atto la sua personale giustizia con la forza di volontà e il suo fare intimidatorio".

In una recente intervista, la Cohan aveva rivelato che Isle of the Dead emerge da idee diverse relative a spin-off separati per Maggie e Negan: "So che ci sono sempre state tre, forse quattro opzioni sul modo in cui Maggie sarebbe finita in uno spin-off. Per Maggie o Negan circolavano un sacco di idee. Penso che questa storia che Eli Jorne ha inventato, che è ciò che gireremo per la prima stagione di Isle of the Dead, sia davvero molto potente e un modo così interessante per i fan di vedere la prosecuzione di questi personaggi" ha dichiarato l'attrice a ComicBook.