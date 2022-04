Isle of the Dead, Lauren Cohan e lo spin-off su Maggie e Negan:'La storia è molto potente'

Maggie e Negan torneranno nello spin-off di The Walking Dead, Isle of the Dead, anche se inizialmente non era nei programmi unire i personaggi di Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan in una serie tv dedicata. Sulla prima stagione della serie si è soffermata Lauren Cohan, la protagonista femminile del nuovo show AMC.

A marzo è stata ufficializzata Isle of the Dead, nuovo show nato da una costola di The Walking Dead. La prima stagione sarà composta da 6 episodi e vedrà i due acerrimi nemici viaggiare insieme in una Manhattan post-apocalittica. Secondo Jeffrey Dean Morgan, Isle of the Dead reinventerà l'universo di TWD.



"So che ci sono sempre state tre, forse quattro opzioni sul modo in cui Maggie sarebbe finita in uno spin-off. Per Maggie o Negan circolavano un sacco di idee. Penso che questa storia che Eli Jorne ha inventato, che è ciò che gireremo per la prima stagione di Isle of the Dead, sia davvero molto potente e un modo così interessante per i fan di vedere la prosecuzione di questi personaggi" ha dichiarato l'attrice.



Nella seconda parte dell'ultima stagione di The Walking Dead, Maggie ha confessato d'iniziare a fidarsi di Negan per aver salvato suo figlio Hershel Rhee (Kien Michael Spiller) pur non dimenticando quanto fece al marito Glenn (Steven Yeun):"Io e Jeff siamo al settimo cielo [...] Sento di dover trovare cose su Maggie che volevo esplorare maggiormente e questa serie è una grande opportunità".



Nel frattempo Jeffrey Dean Morgan ha rivelato uno spoiler sulla serie, lasciandosi scappare un dettaglio sconosciuto ai fan.