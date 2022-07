Isle of the Dead, via alle riprese dello spin-off di The Walking Dead: la foto dal set!

In attesa del finale di serie di The Walking Dead, sono ufficialmente partite le riprese della serie spin-off Isle of the Dead: lo annuncia Jeffrey Dean Morgan con una foto del copione dell'episodio pilota scattata sul set della nuova produzione!

Poche ore fa, infatti, l'attore ha postato sul suo profilo Instagram la foto che potete vedere a fine articolo, raffigurante il copione del primo episodio dello spin-off Isle of the Dead, del quale sarà co-protagonista insieme a Lauren Cohen nei panni di Maggie Rhee.

Nelle scorse settimane, Morgan aveva già dato qualche indizio ai fan del celebre franchise post-apocalittico riguardo al cast di Isle of the Dead: dopo l'ingresso nel cast della star di Grey's Anatomy Gaius Charles nei panni dell'antagonista Perlie Armstrong, descritto come un uomo "spietato, sicuro di sé, e determinato a mettere in atto la sua personale giustizia con la forza di volontà e il suo fare intimidatorio".

Isle of the Dead sarà ambientata in una devastata Manhattan, come aveva anticipato lo stesso Jeffrey Dean Morgan: "Gli zombie in un ambiente urbano sono sempre stati un'immagine bellissima, ma la 5th Avenue, l'Empire State Building, la Statua della Libertà? Insomma, la più grande città del mondo? Lo sfondo è spettacolare, ma la storia che Eli Jorné ha preparato è anche migliore. Allacciate le cinture, gente, Isle of the Dead reinventerà l'universo di The Walking Dead".

Nelle scorse settimane, inoltre, l'attore aveva anticipato una possibile sorpresa per i fan del franchise. Dopo l'annuncio dell'uscita di scena di Alycia Debnam-Carey dalla serie Fear the Walking Dead, Morgan ha elogiato l'attrice invitandola a tornare nel franchise: "Il mondo di [The Walking Dead] sentirà la tua mancanza... e attende pazientemente il tuo ritorno. Cosa ne pensi di New York?".

Inoltre, stando alla foto che potete vedere a fine articolo, il primo episodio di Isle of the Dead sarà diretto da Loren Yaconelli, già alla regia di alcuni episodi della serie spin-off The Walking Dead: World Beyond. Nell'attesa di saperne di più, vi ricordiamo che la stagione conclusiva di The Walking Dead debutterà il prossimo 22 agosto.