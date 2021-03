Isola 2021, Elisa Isoardi strega tutti su Instagram, per i fan è la 'Dea della natura'

Elisa Isoardi ha stregato tutti. Dopo aver attirato l'attenzione del Sun, che sta seguendo da vicino il reality show italiano a causa della partecipazione di Paul Gaiscogne, la conduttrice italiana ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram una foto in costume che ha stregato anche i follower italiani.

La Isoardi infatti ha pubblicato uno scatto in costume, condito dalla didascalia "mens sana in corpore sano".

La fotografia ha fatto il giro del web ed è stata sommersa da like e commenti dei follower, che l'hanno definita "la Dea della natura".

I commenti sono un susseguirsi di complimenti: "la più bella sull'isola, senza trucco si nota ancora di più la sua bellezza" scrive un fan, mentre un altro la paragona ad un'opera d'arte: "Elisa desnuda, un grande quadro storico" scrive un altro. "Bellissima! Mi strapiace. Una donna degna di rappresentare in tv un modello diverso da quelli solitamente proposti" controbatte una fan, che ripropone quello che è uno dei motivi per cui Elisa ha attirato le attenzioni di tutti ed è diventata la leader morale del gruppo: oltre alla bellezza fisica, infatti, in molti apprezzano la sua forza e tenacia, che secondo gli osservatori contribuiscono a renderla una donna diversa rispetto agli stereotipi.

La Isoardi in passato ha raccontato di aver passato un periodo difficile, soprattutto dopo la chiusura de La Prova del Cuoco.