Isola Dei Famosi, polemiche per una concorrente: l'attacco duro di Selvaggia Lucarelli

In attesa della nuova edizione de l'Isola dei Famosi, che prenderà il via il prossimo 15 Marzo, il reality show condotto da Ilary Blasi è già nella bufera, il tutto mentre è stata annunciata la presenza di Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. A scatenare le polemiche la scelta di una concorrente.

Si tratta di Daniela Martani, che ha preso parte al Grande Fratello 9 e, come osservato da Selvaggia Lucarelli, negli ultimi tempi ha fatto molto discutere per le sue posizioni sull'emergenza sanitaria che sta vivendo il mondo.

In un video diventato virale in rete, si vedeva la Martani che si rifiutava di indossare mentre saliva su un traghetto. Il filmato le è anche costato il lavoro a Radio Kiss kiss, che l'ha licenziata.

Sempre a riguardo del Coronavirus, la Martani aveva anche affermato che "stanno parlando di positivi quando sono persone che non hanno alcun sintomo, sono sane. Vi stanno impaurendo con lo spauracchio del numero dei positivi, ma essere positivi non significa assolutamente nulla. Nelle terapie intensive non c’è più nessuno, quindi devono spaventarci col numero di positivi. Se non ci libereremo presto da questa dittatura diventeremo prigionieri, degli automi. Vogliamo chiederci perché il governo non elimina le sigarette e ci guadagna sopra? Sapete quanti morti di Covid ci sono stati? 700mila. Sapete quante persone sono morte di tumore? Cinque milioni".

Dichiarazioni che evidentemente non sono passate inosservate alle orecchie di Selvaggia Lucarelli che, dopo l'ufficialità della partecipazione della Martani all'Isola dei Famosi, ha duramente attaccato Mediaset attraverso i propri account social: "a Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone".