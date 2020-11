L'isola del dottor Moreau: la serie ispirata al romanzo di Wells, dallo scrittore di X-Men

Lo scrittore HG Wells, pseudonimo di Herbert George Wells, ci ha lasciato una serie di iconiche storie di fantascienza e horror, molte delle quali sono altrettanto rilevanti oggi come lo erano un secolo fa, con lo sceneggiatore Zack Stentz che svilupperà una serie tv dal romanzo di Wells del 1896 L'isola del dottor Moreau.

Stentz, che in precedenza ha scritto X-Men: L’inizio e Thor, mira a modernizzare il concetto originale con la serie, attualmente intitolata Moreau, sebbene al momento non sia noto dove debutterà. Questo è solo l'ultimo di una lunga serie di adattamenti del romanzo originale.



"La doppia elica non era nemmeno sognata da Watson & Crick quando HG Wells scrisse per la prima volta L'isola del dottor Moreau, ma il suo romanzo del 1896 si dimostrò sorprendentemente preveggente su come svelare i segreti del DNA avrebbe aperto la porta all'umanità che gioca a fare Dio con il mondo naturale in modi strani e spaventosi", ha condiviso Stentz in una dichiarazione.



“E ora, all'ombra della rivoluzione CRISPR, sembrava il momento perfetto per rivisitare Moreau e portarlo nel nostro mondo del 21° secolo tra animali transgenici, bambini progettati e altri progressi scientifici che Wells non avrebbe mai potuto immaginare. Sono lieto di lavorare con Eric Bromberg, Geoff James Clark e il team Gunpowder & Sky per dare il benvenuto a un'intera nuova generazione sull'isola terrificante del buon dottore" ha concluso Stentz.

Moreau si concentra sulla scienziata di fama mondiale Dott.ssa Jessica Moreau, il cui lavoro pionieristico nell'ingegneria genetica cattura l'attenzione di un finanziatore miliardario disposto a non fermarsi davanti a nulla per raggiungere il prossimo passo dell'evoluzione umana.



"Zack ha preso un classico consacrato dal tempo e lo ha portato nel 21° secolo", ha condiviso Bromberg, Senior Vice President di Gunpowder & Sky. “Insieme, stiamo creando una storia che si addice spaventosamente al mondo di oggi, piena di progressi scientifici apparentemente illimitati e spesso allarmanti. Frankenstein e Doudna sono nulla in confronto a Jessica Moreau."



Il romanzo ha precedentemente ispirato adattamenti come il film del 1932 L'isola delle anime perdute e The Twilight People nel 1972. Nel 1996, L'isola del dottor Moreau è approdato al cinema, con Marlon Brando, Val Kilmer e David Thewlis. Il film ha avuto una produzione notoriamente travagliata, che includeva una serie di ritardi, riscritture e il regista originale Richard Stanley che è stato sostituito durante la produzione.



"Questa serie ci dà la possibilità di lavorare con Zack, uno degli scrittori più prolifici del settore", ha osservato Clark, produttore esecutivo di Gunpowder & Sky. "Non avremmo potuto creare geneticamente uno scrittore migliore per questo progetto e non vediamo l'ora di portare i fan della fantascienza in una corsa sfrenata con Zack alla guida."



Durante un gioco su Twitter Stentz ha dichiarato che non conosceva i personaggi dei fumetti Marvel quando ha scritto la sceneggiatura del primo film di Thor. Mentre Natalie Portman si sta preparando a girare Thor: Love and Thunder scolpendo il fisico per l'inizio delle riprese.