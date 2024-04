Isola dei Famosi 2024: 5 nip si aggiungono al cast! Ecco di chi si tratta

Mentre le ultime voci parlano di naufraghi de l’Isola dei Famosi che sarebbero spariti nel nulla, a poche ore dal via ufficiale del reality show condotto da Vladimir Luxuria arriva un’altra novità: a quanto pare al programma prenderanno parte 19 naufraghi, e non 13 come annunciato in precedenza.

Ad Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Joe Bastianich, Samuel Peron, Edoardo Stoppa; Maité Yanes, Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Marina Suma, Francesca Bergesio e Greta Zuccarello, la cui presenza è stata confermata sulla copertina di Chi, si sono aggiunti altri cinque naufraghi che farebbero parte della categoria “nip”, sebbene alcuni di questi siano conosciuti per aver partecipato ad altri reality e programmi.

Si tratta di Peppe Di Napoli, pescivendolo e conduttore di FoodNetwork, Pietro Fanelli che è stato visto a Summer Job, Khady Gueye che ha partecipato al reality “Ex on the beach Italia”, la contessina Alvina Verecondi Scortecci e Tonia Romano.

Il cast quindi dovrebbe essere il seguente:

Alvina Vereconi Scortecci Aras Senol Artur Dainese Edoardo Franco Edoardo Stoppa Francesca Bergesio Francesco Benigno Greta Zuccarello Joe Bastianich Khady Gueye Luce Caponegro Maité Yanes Marina Suma Matilde Brandi Peppe Di Napoli Pietro Fanelli Samuel Peron Tonia Romano Valentina Vezzali

Nelle scorse ore è emerso anche che alcuni naufraghi si sarebbero lamentati già prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi 2024, a causa delle difficili condizioni in cui hanno dormito.

