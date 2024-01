Isola dei Famosi 2024, annunciato il primo concorrente: che sorpresa!

La produzione dell’Isola dei Famosi avrebbe finalizzato l’accordo per il primo concorrente del reality show arrivato alla diciottesima edizione del reality show che andrà in onda la prossima primavera su Canale 5.

Si tratta di Joe Bastianich, il ristoratore famoso in Italia per la sua lunga esperienza a Masterchef dove ha fatto da giudice. A riportare l’indiscrezione è il sito web DavideMaggio, che ha svelato in anteprima il nome di Bastianich come concorrente de l’Isola dei Famosi 2024. Si tratta di una sorpresa, dal momento che mai prima d’ora l’italoamericano si era prestato a reality show di questo tipo.

Il suo carattere schietto senza peli sulla lingua però potrebbe renderlo un personaggio interessante, oltre che divertente per gli altri naufraghi. Nessuna indicazione sugli altri componenti del cast, tanto meno sulla conduzione: nelle scorse ore si era fatto il nome di Vladmir Luxuria al timone del reality e di Ilary Blasi tra le naufraghe, ma non sono emerse conferme o smentite. Vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.