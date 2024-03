Isola dei Famosi 2024: annunciato il primo concorrente ufficiale dal cast di Terra Amara!

Nelle ultime ore sono state molte le ipotesi su quali saranno i concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi: le voci di corridoio vorrebbero far sbarcare in Honduras la campionessa olimpica Valentina Vezzali, ma sono solo indiscrezioni. Oggi, però, abbiamo finalmente una certezza: è stato annunciato il primo naufrago ufficiale!

Dopo una lunga attesa, abbiamo finalmente il nome del primo concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2024: si tratta di Aras Senol, uno dei protagonisti dell’amata soap turca Terra Amara. All’interno della telenovela, l’attore interpreta Cetin, braccio destro di Ali Rahmet Fekeli e confidente di Yilmaz. Il suo personaggio è quello di un lavoratore onesto e che ha dedicato tutta la sua vita alla propria professione.

Del passato del naufrago possiamo menzionare il fatto che, oltre che essere un attore, è stato un atleta della nazionale turca in giovane età. Questo dettaglio fa ben sperare che Senol abbia il fisico adatto per poter resistere all’ambiente ostile dell’Honduras nelle lunghe settimane di permanenza sull’isola. L’annuncio della sua partecipazione è arrivato dal profilo ufficiale di Verissimo: “Lo avete sempre ammirato in Terra Amara e si è raccontato a Verissimo. Ora è pronto per una nuova avventura: Aras Senol sarà un concorrente dell’Isola dei Famosi 2024!”.

Non ci resta che attendere l’arrivo dei naufraghi sull’isola che dovrebbe avvenire lunedì 8 aprile! Per la prima volta alla conduzione troveremo Vladimir Luxuria e al suo fianco ci saranno Dario Maltese e Sonia Bruganelli come opinionisti, mentre Elenoire Casalegno sarà l’inviata di questa nuova edizione.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (DS) è uno dei più venduti oggi su