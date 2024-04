Isola dei Famosi 2024: Aras Senol di Terra Amara porta in salvo Matilde Brandi!

Ieri sera è finalmente partita la nuova edizione dell’Isola dei Famosi: i naufraghi sono sbarcati su Cayo Cochinos in diverse modalità. Alcuni concorrenti sono arrivati sull’isola a nuoto, dopo essersi lanciati dall’iconico elicottero, mentre altri sono arrivati direttamente via mare.

Uno dei primi naufraghi a lanciarsi dall’elicottero è stato Aras Senol: l’attore dell’amatissima soap turca Terra Amara si è tuffato in acqua e, con l’ammirazione di tutti, ha iniziato a nuotare con un tratto decisamente olimpionico. La star è stata, infatti, un nuotatore della nazionale turca. Una volta arrivato sulla terra ferma, l’attore che ha prestato il volto a Cetin è poi corso in aiuto di Matilde Brandi.

La ballerina, dopo un primo tentennamento, è riuscita a lanciarsi in acqua, ma con qualche difficoltà: nonostante gli sforzi di Matilde nel raggiungere l’isola, il mare era molto mosso e la showgirl è rimasta bloccata in balia delle onde. A quel punto, Aras ha notato le difficoltà di Matilde e, nonostante fosse appena uscito dall’acqua, si è rituffato per soccorrere la neo naufraga portandola in salvo. Il gesto eroico di Senol è stato molto apprezzato anche dalla conduttrice Vladimir Luxuria. Durerà ancora per molto questo altruismo reciproco? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate: il secondo appuntamento col survival reality è per giovedì 11 aprile in prima serata, come di consueto, su Canale 5.

Su Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti di oggi.