Isola dei Famosi 2024: chi è il primo leader della settimana del reality?

Ha preso il via nella serata di ieri l’edizione 2024 de l’Isola dei Famosi, ed al termine della puntata Vladimir Luxuria ha svelato il primo leader della settimana, che ha vinto la prima prova del reality show.

Il titolo è andato alla 28enne Greta Zuccarello, che ha vinto la prima prova contro le altre naufraghe salvo poi totalizzare lo stesso punteggio di Artur Dainese nella difficile pova del fuoco. Sono stati gli altri naufraghi a scegliere lei come vincitrice della prima puntata, ed a darle il titolo di leader della settimana.

Sono arrivate però anche le nomination: a riguardo i naufraghi hanno votato Artur Dainese e Luce Caponegro. La stessa Greta, in quanto leader non solo è immune ma aveva anche la possibilità di mandare un concorrente in nomination: la scelta è andata sull’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich, in quanto nella sua visione “è forte e quindi non credo rischierà l’eliminazione”. I naufraghi non famosi hanno deciso di mandare in nomination Samuel Peron.

Complessivamente, quindi, in nomination ci sono Artur Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron. Vediamo cosa accadrà nella prossima puntata.

