Isola dei Famosi 2024: la contessa Alvina è la sorella di un noto conduttore!

La prima puntata de l’Isola dei Famosi 2024 ci ha regalato il primo leader della settimana, ma nel frattempo continuano ad emergere indicazioni sul cast e sui protagonisti. In particolare, alcuni articoli pubblicati in rete si sofferma sulla Contessa Alvina Verecondi Scortecci, che sarebbe sorella di un noto conduttore.

“Ho 34 anni, sono una contessina e vivo in una meravigliosa villa che porta il mio cognome. La mia è una vita normalissima, noi non stiamo con le mani in mano. Se qualcuno sull’isola si dovesse lamentare partirei con gli insulti, lo detesto. Mi chiamano la sindaca di Cortina e viviamo di aperitivi” ha affermato nel video di presentazione, dove compare anche il fratello: Costantino della Gherardesca che i fan di Pechino Express conoscerenno bene.

Sul sito web del reality show si legge infatti che la contessa Azzolina degli Azzoni Avogadro si sposò con Alvin Verecondi Scortecci, da cui ebbe tre figli: Alvina, Lorenzo e Vera. Alvin è anche il padre di Costantino, il quale però fu riconosciuto solo dopo cinque anni dalla sua nascita: Alvina e Costantino quindi condividono lo stesso padre ma sono stati messi al mondo da due madri diverse. Nonostante ciò, però, sono a tutti gli effetti fratelli. Resta da capire in che modo sarà gestita la cosa e se sarà svelata nel corso delle prossime settimane.

