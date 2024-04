Isola dei Famosi 2024: ecco cosa dobbiamo aspettarci nella puntata di stasera 15 aprile!

Questa sera 15 aprile è prevista la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2024: dopo il ritiro di Francesca Bergesio a causa di un infortunio, ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nella puntata del survival reality di questa sera!

Dopo il rientro di Aras Senol e Greta Zuccarello (entrambi in isolamento per essere risultati positivi al Covid), ad unirsi al team di naufraghi sono stati il critico d’arte Daniele Randini Tedeschi e l’attore Francesco Benigno: proprio quest’ultimo sembrerebbe aver già rotto gli equilibri del gruppo. Come avranno passato il resto della settimana?

Inoltre il gruppo dei Nip si è unito a quello dei Vip: saranno già cominciate ad emergere le prime incomprensioni? Intanto, Edoardo Stoppa sembrerebbe aver preso molto sul serio il suo ruolo di Leader della settimana: il giornalista e attivista ha tenuto alcune riunioni per suddividere le varie mansioni del gruppo. Infine, i 4 immuni - Alvina Verescondi Scortecci, Marina Suma, Matilde Brandi e Pietro Fanelli - si sfideranno in Playa Palapa.

Per quanto riguarda le nomination, questa sera verrà letto il verdetto del televoto che decreterà il primo eliminato di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. I quattro in nomination sono: Luce Caponegro, Peppe Di Napoli, Khady Gueye e Samuel Peron. Chi riuscirà a rimanere in Honduras? Lo scopriremo solo questa sera in prima serata, come di consueto, su Canale 5.

