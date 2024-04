Isola dei Famosi 2024: il debutto è un successo! Ecco gli ascolti della prima puntata

Nelle ultime ore sono stati rivelati gli ascolti che ha ottenuto la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024: il debutto del survival reality avvenuto ieri 8 aprile è stato accolto molto bene. Scopriamo i numeri comparandoli con quelli delle edizioni passate.

In tutto, ad oggi, sono 17 le edizioni realizzate dell’Isola dei Famosi (quella corrente è la numero 18) e stando a quanto riportato dai dati Auditel delle prime puntate, quella andata meglio in termini di share è stata la terza edizione con più di 5 milioni di spettatori incollati allo schermo e uno share del 25%. Mentre l’edizione che ha ottenuto il risultato peggiore è quella condotta da Ilary Blasi con uno share del 18%.

Ma quali sono stati gli ascolti dell’edizione tutta nuova del survival reality andata in onda l’8 aprile? Stando a quanto riportato, Vladimir Luxuria ha raggiunto 2.602.000 di telespettatori con uno share del 19,99%. In termini di spettatori ha superato i 2 milioni e mezzo, un ottimo risultato. A vincere la serata di ieri, però, è stata la fiction Il Clandestino su Rai 1 con 3.581.000 di spettatori pari al 19.6% di share.

Cosa ci riserverà questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi? Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento con il reality che andrà in onda giovedì 11 aprile in prima serata, come di consueto, su Canale 5.

Uccelli di rovo è uno dei più venduti oggi su