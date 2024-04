Isola dei Famosi 2024: Francesco Benigno senza freni! 'Querelerò Elenoire Casalegno'

Monta il caso Francesco Benigno: l’ormai ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2024 è senza freni. Secondo Benigno, infatti, la sua esclusione dal survival reality è inspiegabile ed ingiusta e minaccia di querelare mezzo staff del programma. Ma andiamo per ordine.

Tutto nascerebbe da una discussione tra Francesco Benigno e Artur Dainese: “Lo scontro verbale stava sfociando in uno fisico da parte sua. L’ho visto avvicinarsi e quindi ho raccolto un pezzo di legno e l’ho alzato, ma senza usarlo. Lui non mi ha colpito e così io ho buttato a terra il legno. Poi mi sono allontanato, mentre lui iniziava a dire frasi minacciose” ha dichiarato Benigno, aggiungendo “Non ho mai messo le mani addosso a nessuno in vita mia e non l’ho fatto questa volta. Anzi, ci siamo subito chiariti, tanto che il giorno dopo gli ho anche ceduto il granchio che avevo pescato la mattina”.

Dopo questa discussione, l’attore sarebbe stato prelevato senza svelare il reale motivo: “Ho visto Elenoire Casalegno che mi ha detto di non potersi pronunciare, anche se in una clip ha parlato di ritiro da parte mia. Sarà querelata per aver detto il falso, avrebbe dovuto chiedermelo. Vladimir Luxuria assente. Il produttore ha sentito mia moglie ma non ha dato spiegazioni. Hanno fatto un processo alle intenzioni”. L’attore, poi, ha accusato: “Volevano costringermi a dichiarare il falso in cambio di soldi e dire che mi sono ritirato per la mancanza di mia moglie. Poi ho scoperto che i soldi di cui parlavano non erano quelli delle 10 settimane previsti per contratto, ma solo delle 2 in cui sono stato sull’isola. Lo hanno fatto per soldi. Se fossi stato eliminato dal televoto avrebbero dovuto pagarmi fino alla decima settimana e farmi presenziare in studio. Non hanno immagini che giustificano il mio allontanamento”.

