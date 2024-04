Isola dei Famosi 2024: Greta Zuccarello attacca! 'Uno dei concorrenti ha rubato del cibo!'

Nel corso della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2024 non sono di certo mancati i colpi di scena: dopo il caso Francesco Benigno è arrivata l’accusa della naufraga Greta Zuccarello. Ecco cosa è successo.

Se solo qualche giorno fa l’ex naufrago Francesco Benigno ha minacciato di querelare Elenoire Casalegno, sembra che anche nel corso della puntata di ieri giovedì 18 aprile sia scoppiato un nuovo caso: durante le nomination, Greta Zuccarello ha accusato un altro naufrago di aver rubato cibo ai cameraman. Ma partiamo dall’inizio.

Arrivati al momento delle nomination, la concorrente Greta Zuccarello ha preso la parola per denunciare un comportamento scorretto da parte di un altro naufrago: “Ciao Vladimir, ti interrompo un attimo per dire una cosa. Credo che la nomination sia una cosa molto importante e che non vada fatta a caso. In realtà avrei voluto votare una persona che oggi è immune. Ha infranto le regole, l’ha dichiarato lui stesso. C’è stato qualcuno tra di noi che ha sottratto del cibo e ci siamo andati di mezzo tutti”.

Sulla questione è intervenuta anche Vladimir Luxuria: “Noi guardiamo tutto, sappiamo benissimo a cosa ti riferisci. Pietro Fanelli ha detto di aver mangiato quel cibo ma non è stato lui a sottrarlo ai cameraman” ha dichiarato la conduttrice. Anche Pietro Fanelli ha commentato l’accaduto: “Non dirò mai chi è il colpevole, rispondo solo del mio comportamento”. A questo punto, Luxuria ha affermato: “Per il momento lasciamo questo ’giallo’ in sospeso, poi daremo tutte le risposte e nel caso prenderemo dei provvedimenti”.

