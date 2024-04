Isola dei Famosi 2024: Luce Caponegro eliminata! 'Salvatemi, ho bisogno di soldi'

Si è da poco conclusa la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2024: tra abbandoni, isolamento, sfide immunità e prime polemiche, il nome del primo eliminato di questa edizione è stato enunciato. A lasciare per sempre l’Honduras è Luce Caponegro, ma pochi minuti prima del verdetto aveva fatto una richiesta al pubblico.

Come aveva annunciato Vladimir Luxuria, chi non sarà salvato dal pubblico non avrà nessuna opportunità di rimanere sull’isola, come accadeva nelle precedenti edizioni. Ed ecco che tra Samuel Peron, Luce Caponegro, Peppe Di Napoli e Khady Guede, a dover abbandonare per sempre il survival show è stata Luce Caponegro che, con grande dispiacere, ha dichiarato: “Sono fuori dallo show business da tempo. Quando ho visto che Peppe era stato salvato, ho capito che sarei stata io l’eliminata. Troverò un altro modo, è stata comunque una bellissima opportunità, ne sono comunque grata”.

Poco prima della lettura del verdetto, però, l’ex attrice aveva chiesto - durante l’appello concesso da Vladimir Luxuria - di essere salvata: “Salvatemi perché ho bisogno di stare qui, ho bisogno dei soldi che guadagnerei se restassi per lungo tempo qui sull’Isola”. La richiesta di Caponegro è arrivata troppo tardi anche se la sua dichiarazione aveva profondamente colpito la conduttrice e gli opinionisti: “Complimenti a Luce per la sua sincerità e per aver partecipato senza maschere” ha affermato Dario Maltese.

