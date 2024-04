Isola dei Famosi 2024, il mistero di Tonia Romano: 'I parenti non riescono a contattarla'

Sembra infittirsi sempre di più il mistero sulla mancata partecipazione di Tonia Romano all’Isola dei Famosi 2024: come accennato in diretta dalla conduttrice Vladimir Luxuria, la concorrente ha deciso di ritirarsi ancor prima di cominciare la sua avventura. Secondo i rumor, Tonia sarebbe ancora in Honduras e i parenti non riescono a contattarla!

Ieri, lunedì 8 aprile, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024 ha preso vita: tra tante novità e i primi scontri, un mistero ha avvolto la prima puntata. La concorrente Tonia Romano, come spiegato dalla presentatrice, non ha potuto fare il suo ingresso in gioco per motivi di salute, augurandole un caloroso in bocca al lupo di pronta guarigione. Al momento non ci sono informazioni certe su di lei, né se farà ingresso nelle prossime puntate.

Secondo quanto affermato da Fanpage.it, però, alcune persone vicine alla concorrente hanno fatto sapere che Tonia si trova ancora in Honduras, ma non riescono a mettersi in contatto con lei. Tra l’altro Romano non ha pubblicato nulla sui social, ma non è escluso che appena avrà la possibilità di ritornare in possesso del suo account possa rivelare lei stessa come sono andate le cose. Per ora non si sa altro, ma non è del tutto escluso che possano arrivare maggiori informazioni a riguardo nel corso delle varie puntate del survival reality. Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento con l’Isola dei Famosi che andrà in onda giovedì 11 aprile in prima serata, come di consueto su Canale 5.

La Famiglia Addams (Serie Completa) (Box 9 Dv) è uno dei più venduti oggi su